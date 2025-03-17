Обрушение смотровой площадки произошло в Тбилиси

В парке Мтацминда в Тбилиси обрушилась самовольная смотровая площадка. В результате происшествия погиб молодой мужчина, есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело.

В Тбилиси произошла трагедия: рядом с парком Мтацминда обрушилась площадка, в результате чего погиб 28-летний мужчина, еще два человека получили различные травмы, сообщил грузинский телеканал Pirveli.

Обрушившаяся площадка находилась в конце парковки парка и пользовалась популярностью как у туристов, так и местных жителей, так как с нее открывается впечатляющий вид на город. Согласно сообщению СМИ, здание, сформировавшее площадку, заброшено и не принадлежит мэрии Тбилиси, а находится в частной собственности.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту происшествия и смерти человека.