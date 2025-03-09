Вестник Кавказа

Новые предприятия появятся в Алматы в 2025 году

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году в Алматы начнется строительство 11 новых заводов. Они создадут 2,6 тыс рабочих мест.

Строительство 11 промышленных предприятий в Алматы запустят в 2025 году. На работы будет потрачено 135 млрд тенге ($270 млн), рассказали в администрации южной столицы.

Новые заводы будут производить автомобили, биокорм и заниматься утилизацией шин.

"6 производственных объектов и 5 малых промышленных парков в индустриальной зоне Алматы должны создать более 2600 рабочих мест"

- администрация Алматы

В будущем будет организовано строительство еще 24 малых промышленных парков. Они предоставят местным жителям 3 тыс рабочих мест.

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