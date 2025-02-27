В Алматы задерживают авиарейсы

На Алматы опускается сильный туман: крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana уже предупредила, что ее авиарейсы из аэропорта мегаполиса будут выполняться с задержками, а при ухудшении авиагавань может приостановить работу.

Аэропорт казахстанского мегаполиса Алматы начал работу по фактической погоде, прогноз которой неблагоприятен – в городе подморозило и его окутал плотный туман, который сильно затрудняет работу авиаторов.

Крупнейшая авиакомпания страны Air Astana в своем Telegram-канале уже предупредила своих пассажиров о задержках авиарейсов, объяснив это ухудшением погоды, передает Sputnik Казахстан.

В компании просят их проверять статус авиарейса на сайте перед тем, как выезжать в аэропорт, либо уточнить его по номеру горячей линии +7 7272 44 44 78 или в онлайн-чате компании airastana.com.

Ранее казахстанские синоптики пообещали дождь со снегом в Алматы и других регионах, а "КазАвтоЖол" ограничил движение транспорта на дорогах в некоторых областях страны.

Синоптики прогнозируют, что туман в регионе задержится как минимум до утра, на дорогах гололедица. В самом Алматы северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, однако ночью будет морозно - 1-3 ниже нуля, потеплеет до 3-5 тепла лишь днем. Также в регионе сохранится довольно сильный восточный ветер, в порывах он будет достигать скорости 15-20 м/с.