Казахстанские спасатели выручали попавших в снежные заносы

Непогода, установившаяся в Казахстане, прибавила работы спасателям – только за минувшую ночь они выручили из снежного плена на дорогах в четырех областях страны более полусотни человек.

Обильные снегопады, обрушившиеся на большую часть Казахстана, создали огромные проблемы на дорогах страны, но на помощь водителям и пассажирам пришли спасатели – только за минувшую ночь они выручили из снежного плена 51 человека, в том числе детей.

В Костанайской области страны автодорогу "Аркалык-Торгай" замело снегом, на ней застряли три легковых и один грузовой автомобили. Спасатели на вездеходе эвакуировали шесть человек. Здесь же им пришлось спасать целую семью: супруги с двумя детьми не смогли выбраться сами и вызвали на помощь МЧС, передает Sputnik Казахстан.

"Спасатели оперативно прибыли на вездеходе "Трэкол" и отбуксировали автомобиль в село Аралбай. Никто в медицинской помощи не нуждался"

- МЧС Казахстана

Больше всего автомобилей, застрявших в снежных заносах, за ночь собрала Актюбинская область – спасателям пришлось работать сразу в трех районах, вывозя их пассажиров на вездеходах, а затем буксируя автомобили в ближайшие населенные пункты.

В Улытауской области в снежный плен попали четыре человека, а в Атырауской области из заносов спасены пять человек.

Прогнозы синоптиков неблагоприятные – снегопады продолжатся, и призыв воздержаться от поездок за пределы городов в такие дни – не пустое предупреждение спасателей.