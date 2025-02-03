Вестник Кавказа

Казахстанские спасатели выручили из беды пассажиров пяти машин

Казахстанские спасатели выручили из беды пассажиров пяти машин
© Фото: МЧС Казахстана
Минувшей ночью на трассе в Жамбылской области в снежных заносах застряли пассажиры пяти легковых автомобилей, 21 чнеловек, в числе которых были дети – на помощь им пришли казахстанские спасатели.

Сотрудники МЧС на трассе заметенной снегом трассе в Жамбылской области пришли на помощь пассажирам 5 автомобилей – в общей сложности в их салонах находились 21 человек, в том числе и трое детей, передает МЧС Казахстана.

"Спасатели оперативно прибыли на место происшествия на спецтехнике и эвакуировали спасенных в близлежащее село Куренбель. В медицинской помощи они не нуждались"

- МЧС Казахстана

На этот момент для любого вида транспорта в трех регионах Казахстана дороги закрыты – это трасса до границы Киргизии в Алматинской области, трасса между границами России и Китая и одна из республиканских трасс в Кызылординской области, а также дорога из Кызылорды в Караганду в Улытауской области страны, предупреждают спасатели, передает Sputnik Казахстан.

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