Вестник Кавказа

Непогода закрыла две дороги из Казахстана в Китай

Непогода закрыла две дороги из Казахстана в Китай
© Фото: пресс-служба МЧС Казахстана
В двух областях Казахстана из-за непогоды ограничили движение по дорогам, ведущим к границам с КНР – до утра перекрыты две трассы в Актюбинской и Кызылординской областях, ведущих к границе с Китаем.

Дорожные власти Казахстана сегодня вечером из-за сильного снегопада перекрыли часть дорог в Актюбинской и Кызылординской областях страны, сообщили в национальной компании-операторе автомобильных дорог "КазАвтоЖол".

Сильный снегопад вынудил дорожные службы во избежание ДТП ввести ограничения для всех видов грузового и общественного транспорта на республиканских автодорогах в Актюбинской области – они заработали с 21:00 местного времени (19:00 мск), в том числе для любого транспорта закрыт участок автодороги от границы с Россией через Кызылорду, Шымкент, Тараз и Алматы до границы с Китаем, передает Sputnik Казахстан.

В Кызылординской области страны также закрыты многие автотрассы, в том числе и участок этой же трассы из России в Китай на границе Актюбинской области.

Открыть движение дорожные службы "КазАвтоЖол" предварительно планируют завтра, 1 марта, в 6 часов утра по местному времени.

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