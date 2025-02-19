В шести регионах Казахстана расчистили от снега закрытые ранее дороги

Благодаря слаженной работе специалистов компании "КазАвтоЖол" удалось запустить движение на трассах в шести регионах страны для всех видов транспорта, включая пассажирский и грузовой.

Национальный автодорожный оператор Казахстана компания "КазАвтоЖол" сегодня утром разрешила движение для всех видов автотранспорта по автодорогам республиканского значения в шести регионах страны.

Сегодня с 08:00 часов в Костанайской области открылось движение на трассе "Костанай-Аулиеколь-Сурган" и "Жезказган-Аркалык-Петропавловск", в Акмолинской области открылись пять трасс, в том числе и автодорога "Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка - граница Российской Федерации", передает Sputnik Казахстан.

Ранее в 7:00 открылась для движения трасса"Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка - граница РФ" в Павлодарской области, трасса "Астана-Караганды-Алматы" в Карагандинской области, две дороги, в том числе трасса до границы Киргизии в Алматинской области и дорога из Костаная в Сурган в Костанайской области страны.