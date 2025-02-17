Вестник Кавказа

Дорожные службы Казахстана расчистили дорогу в Россию

Дорожные службы Казахстана расчистили дорогу в Россию
© Фото: пресс-служба АО “КазАвтоЖол“
Дорожные службы компании национального дорожного оператора Казахстана – компании "КазАвтоЖол" - открыли движение по трассе до границ России и Китая, однако в трех регионах страны запрет еще сохраняется.

В Актюбинской области Казахстана сегодня с 08:00 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Граница Российской Федерации-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР", сообщили в "КазАвтоЖоле" - компании-национальном автодорожном операторе.

Также транспорт поехал на участке автодороги "Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ", передает Sputnik Казахстан.

А вот движение любого автотранспорта на трех республиканских автомобильных дорогах в трех областях страны из-за мощных снежных заносов и обледенения дорожного полотна было ограничено: это коснулось автодороги "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" в Кызылординской области, автодороги "Ушарал-Достык-граница КНР" в Жетысуйской области и трассы "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" на границе Улытауской области.

Сейчас эти трассы расчищают от снега 257 единицы спецтехники и 356 специалистов компании, добавили в "КазАвтоЖоле".

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