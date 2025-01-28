Вестник Кавказа

Место строительства АЭС официально определено в Казахстане

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана окончательно определили место, где будет построена атомная электростанция. Это тот самый Жамбылский район Алматинской области, который рассматривался как основной кандидат для создания АЭС.

Астана вынесла официальное решение по месту строительства атомной электростанции, соответствующее постановление правительства было сегодня опубликовано официально.

"Принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" – Жамбылский район Алматинской области"

– документ

Как уточняет Orda.kz, постановление приняли почти два месяца назад, 30 декабря. Подпись под ним поставил премьер-министр Олжас Бектенов. Однако оно вступает в силу лишь со дня опубликования в официальном источнике, соответственно, сегодня.

Напомним, в начале текущего года президент Касым-Жомарт Токаев призвал правительство ускорить создание АЭС в Казахстане. Он напомнил, что в Казахстане должны появиться минимум две большие АЭС, а в идеале три. По словам главы государства, Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. Именно ядерная энергетика, указал Токаев, входит, наряду с некоторыми другими отраслями, в число ключевых направлений развития Казахстана.

Ранее стало известно, что в казахстанских колледжах начнут готовить специалистов, которые смогут работать на атомных электростанциях. При этом образовательные власти Казахстана намерены использовать опыт Венгрии.

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