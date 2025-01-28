Место строительства АЭС официально определено в Казахстане

Астана вынесла официальное решение по месту строительства атомной электростанции, соответствующее постановление правительства было сегодня опубликовано официально.
"Принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" – Жамбылский район Алматинской области"
– документ
Как уточняет Orda.kz, постановление приняли почти два месяца назад, 30 декабря. Подпись под ним поставил премьер-министр Олжас Бектенов. Однако оно вступает в силу лишь со дня опубликования в официальном источнике, соответственно, сегодня.
Напомним, в начале текущего года президент Касым-Жомарт Токаев призвал правительство ускорить создание АЭС в Казахстане. Он напомнил, что в Казахстане должны появиться минимум две большие АЭС, а в идеале три. По словам главы государства, Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. Именно ядерная энергетика, указал Токаев, входит, наряду с некоторыми другими отраслями, в число ключевых направлений развития Казахстана.
Ранее стало известно, что в казахстанских колледжах начнут готовить специалистов, которые смогут работать на атомных электростанциях. При этом образовательные власти Казахстана намерены использовать опыт Венгрии.