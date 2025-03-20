Прямые рейсы Уфа-Стамбул запускает "Ютэйр"

Добраться из Уфы до знаменитого турецкого Стамбула скоро можно будет на прямом рейсе авиакомпании "ЮТэйр". Полеты будут выполняться с июня. Чтобы долететь из Башкортостана до Босфора, понадобится почти пять часов.

Полеты из Уфы в Стамбул летом будут выполнять самолеты перевозчика "ЮТэйр", соответствующую информацию предоставили в его пресс-службе.

Рейсы будут совершаться с первого июня. Улететь в Турцию можно будет один раз в неделю, а точнее в воскресенье.

Из столицы Башкортостана воздушное судно будет стартовать в 12:30 по местному времени. Время в пути – 4 часа 5 минут. В Стамбул лайнер будет прибывать в 16:25.

Стоит отметить, что "Ютэйр" будет не единственной авиакомпанией, которая выполняет рейсы Уфа-Стамбул. Уже сейчас по этому направлению летает "Ред вингс".

Напомним, Стамбул – самый большой город Турции. Он находится прямо на проливе Босфор, который разделяет его на европейскую и азиатскую части. Таким образом, Стамбул находится одновременно и в Европе, и в Азии.