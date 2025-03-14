Туристы испытали неудобства из-за протестов в Стамбуле

Из-за ограничений на передвижения в Стамбуле часть туристов стала испытывать неудобства. При этом отмены бронирований туроператоры не наблюдают.

Туристы стали испытывать неудобства в Стамбуле из-за ограничений на передвижения, введенные местными властями из-за протестов. По этой причине туроператоры заметили снижение спроса на 5-10%, сообщили в АТОР.

"В районах, где сосредоточены протестующие – например, Сарачхане и Фатих – есть ограничения на передвижение, что может создавать неудобства для гостей города. На въезде в город и выезде из него проводятся проверки транспортных средств"

- АТОР

Сообщается, что путешественники могут столкнуться с длительным ожиданием трансфера и проблемами в работе общественного транспорта. В связи со сложившейся ситуацией туроператоры рекомендуют бронировать отели в отдалении от центра и мест скоплений протестующих. При этом туроператоры не заметили аннуляций бронирования отдыха в Стамбуле, так как протесты проходят преимущественно вечером.

Несмотря на политическую обстановку, турецкий мегаполис остается одним из наиболее популярных направлений у российских туристов, добавили в АТОР.