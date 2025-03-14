Турция ограничила доступ к провинции Стамбул

На фоне массовых протестов попасть в провинцию Стамбул в Турции станет сложнее: власти решили отсеивать возможных протестующих на въезде в регион.

Власти турецкой провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из региона. Это связано с бушующими в мегаполисе протестами.

"Будет запрещен въезд и выезд в и из провинции Стамбул для индивидуальных лиц, групп и автомобилей, которые могут принять участие в незаконных акциях поодиночке или вместе"

– администрация провинции

В администрации провинции не пояснили, каким образом правоохранители будут выявлять потенциальных протестующих.

Отметим, что на прошлой неделе Турцию охватили массовые протесты из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался потенциальным кандидатом от оппозиции на предстоящих выборах в стране. Политику вменяют в вину коррупцию, он задержан вместе с другими фигурантами по его делу.

Что будет с Турцией?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что власти смогут сдержать ситуацию и не допустить ее перерастания в беспорядки.

"Я думаю, запас прочности есть: власти делают все для того, чтобы не политизировать процесс, в частности, не организуют ответные акции сторонников правящей коалиции. Это очень важный признак того, что поставлена задача не вмешивать политику в расследование. Заметьте, что все действия властей и следственных органов полностью соответствуют турецкому законодательству – никаких процессуальных нарушений или нарушений закона со стороны исполнительной власти не было. Судебная власть действует максимально независимо, по обвинению в сотрудничестве с РПК суд на предварительном слушании оправдал Имамоглу. Стамбул не переведен под внешнее управление. Таким образом исключается политизация процесса", - прежде всего сказал он.

"Разумеется, оппозиция стремится сохранить максимальную напряженность ситуации. Ей нужно нанести как можно больший ущерб политике властей с экономической точки зрения: чем хуже экономика, тем больше недовольных среди турецких избирателей. Однако, если не будет активной поддержки из-за рубежа, допустим, угрозы персональных санкций против турецких властей, оппозиция долго продолжать в таком темпе не сможет. На самом деле, эта история с поддержкой Экрема Имамоглу и Народно-республиканской партии не монолитна, далеко не все верят в версию гонений на оппозицию и попытки расправиться с Имамоглу. На вчерашних праймериз, где могли принять участия абсолютно все турецкие избиратели, несмотря на накал протестов участвовали всего 14 млн избирателей НРП, в то время как весной 2023 года за лидера НРП Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах проголосовали 23 млн человек. На фоне активной антиправительственной пропаганды 14 млн граждан – это неудовлетворительный результат", - сообщил Турал Керимов.

"По всей видимости, организаторы праймериз надеялись на как минимум вдвое большие результат, 25-30 млн избирателей, то есть около половины от всего турецкого электората. Провал этого плана – показатель, что в какой-то момент выдохнется протестный потенциал, тем более что органы правопорядка строго применяют меры для пресечения незаконных действий. Кроме того, расследование и судебные слушания будут вестись в гибридном формате, будет открытая часть, где общественности предъявят доказательства. В этом ключе я придерживаюсь мнения, что какая-либо революция или переворот в Турции не имеют шансов стать реальностью", - подчеркнул востоковед.

Стамбул и Анкара – еще не вся Турция, в целом по стране у республиканцев недостаточно высокая поддержка. "В принципе, количество электората, который не довольно политикой властей, из года в год становится все больше и больше. Наблюдается некая усталость, особенно на фоне экономических и социальных трудностей. Я не удивлюсь, если теперь поддержка правящей коалиции снизится. Но большой вопрос, сможет ли оппозиционная Народно-республиканская партия это конвертировать в свою пользу. За последние 15 лет мы не видели, чтобы НРП удачные для себя политические кейсы переводила в голоса избирателей. Власти так или иначе всегда имеют варианты ответного хода, и пока что мы еще в этой продолжающейся шахматной партии наблюдаем некий паритет", - отметил он.

"Есть вероятность, что личный рейтинг Экрема Имамоглу станет гораздо выше, хотя он и так один из двух самых популярных политиков в стране, после президента Эрдогана. Но если вскроются реальные факты кражи или присвоения, получения путем шантажа и вымогательства средств, казнокрадства и взяточничества на огромную сумму, это нанесет непоправимый урон его репутации. Такое не простят", - заключил Турал Керимов.