Экрем Имамоглу отстранен от руководства Стамбулом

Как рассказали сегодня в МВД Турции, арестованный сегодня по коррупционным делам стамбульский градоначальник Экрем Имамоглу не будет выполнять обязанности мэра на время следствия и суда. Вместе с ним временно не работают на своих должностях руководители двух муниципалитетов Стамбула Мехмет Мурат Чалык и Эмрах Шахан.
"Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован по обвинениям в незаконном получении персональных данных, получении взяток, нарушениях при проведении тендеров. В соответствии со статьей 127 Конституции и статьей 47 Закона о муниципалитетах он был временно отстранен МВД от исполнения своих обязанностей"
– МВД Турции
Имамоглу и других арестованных уже перевезли в тюрьму в Силиври. Для обеспечения безопасности у тюрьмы стоят полицейские кордоны, усиленные спецназом и водометами на случай, если придется разгонять толпу несогласных с арестом мэра Стамбула.
Министр юриспруденции Йылмаз Тунч обратился к гражданам с просьбой не трактовать арест Имамоглу как политическое преследование. Он обратил внимание, что расследование против стамбульского градоначальника ведется в открытом режиме.
"Судебные процедуры открыты для проверок в рамках правовой системы. Расследования все еще продолжаются. При принятии решений в ходе расследований и судебных процессов судьи ограничены рамками дела. Они приходят к юридическим заключениям на основании выдвигаемых обвинений, защиты и доказательств"
– Йылмаз Тунч
Также министр подчеркнул, что политизация коррупционного дела Экрема Имамоглу является нарушением законодательных принципов Турции. В особенности осторожны в заявлениях должны быть чиновники и политики, дабы не спровоцировать нестабильность в гражданском обществе.