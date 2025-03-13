Экрем Имамоглу отстранен от руководства Стамбулом

Министерство внутренних дел Турции постановило снять с арестованного Экрема Имамоглу полномочия стамбульского мэра на время следствия и суда. Минюст, в свою очередь, заявил о недопустимости политизации заведенных против Имамоглу уголовных дел.

Как рассказали сегодня в МВД Турции, арестованный сегодня по коррупционным делам стамбульский градоначальник Экрем Имамоглу не будет выполнять обязанности мэра на время следствия и суда. Вместе с ним временно не работают на своих должностях руководители двух муниципалитетов Стамбула Мехмет Мурат Чалык и Эмрах Шахан.

"Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован по обвинениям в незаконном получении персональных данных, получении взяток, нарушениях при проведении тендеров. В соответствии со статьей 127 Конституции и статьей 47 Закона о муниципалитетах он был временно отстранен МВД от исполнения своих обязанностей"

– МВД Турции

Имамоглу и других арестованных уже перевезли в тюрьму в Силиври. Для обеспечения безопасности у тюрьмы стоят полицейские кордоны, усиленные спецназом и водометами на случай, если придется разгонять толпу несогласных с арестом мэра Стамбула.

Министр юриспруденции Йылмаз Тунч обратился к гражданам с просьбой не трактовать арест Имамоглу как политическое преследование. Он обратил внимание, что расследование против стамбульского градоначальника ведется в открытом режиме.

"Судебные процедуры открыты для проверок в рамках правовой системы. Расследования все еще продолжаются. При принятии решений в ходе расследований и судебных процессов судьи ограничены рамками дела. Они приходят к юридическим заключениям на основании выдвигаемых обвинений, защиты и доказательств"

– Йылмаз Тунч

Также министр подчеркнул, что политизация коррупционного дела Экрема Имамоглу является нарушением законодательных принципов Турции. В особенности осторожны в заявлениях должны быть чиновники и политики, дабы не спровоцировать нестабильность в гражданском обществе.