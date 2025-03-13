В Турции арестовали мэра Стамбула

Мэра Стамбула Имамоглу отправили под арест. Задержанный несколько дней назад градоначальник отверг все обвинения и отметил, что не намерен сдаваться под давлением властей.

Мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра города Экрема Имамоглу, обвиняемого в руководстве преступной организацией и взяточничестве. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Арест градоначальника произошел в рамках дела о коррупции и мошенничестве на сумму 560 млрд лир. Кроме того, принято решение о судебном контроле в связи с расследованием дела о терроризме.

В общей сложности в рамках дела о коррупции обвинение попросило арестовать почти 90 человек. Часть из них суд отправил под подписку о невыезде и судебный контроль.

Задержание политика

Мэр Стамбула был задержан в эту среду, 19 марта. В ходе дачи показаний, которая длилась около пяти часов, он отверг все обвинения в свой адрес. Имамоглу подчеркнул, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Всего были выданы ордера в отношении 100 человек. Среди них есть помощники мэра, бизнесмены и журналисты. Генпрокурор города обвинил мэра в том, что тот принимал взятки от строительных компаний, одержавших победу в тендерах, и вымогал деньги у крупного бизнеса. В прокуратуре отмечают, что Имамоглу возглавлял ОПГ и назначал на ключевые должности в городе людей, которые лично верны ему. Кроме того, его обвинили в формировании политического альянса "Народно-демократический конгресс", членами которого стали представители запрещенной в стране РПК.

В свою очередь, Стамбульский университет принял решение аннулировать диплом мэра, который считается главным противником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на ближайших выборах главы государства. Без диплома Имамоглу не сможет баллотироваться на пост президента, так как по Конституции Турции это могут делать только люди с высшим образованием.

Протесты в Турции

После задержания мэра в Стамбуле, Анкаре и Измире был введен временный запрет на проведение любых митингов и демонстраций. Несмотря на ограничения, в крупных городах страны вспыхнули массовые протестные акции, которые длятся уже несколько дней. На некоторых из них сотрудники правоохранительных органов использовали резиновые пули и слезоточивый газ.