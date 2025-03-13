Турецкая оппозиция анонсировала новые акции в поддержку Экрема Имамоглу

Оппозиция Турции призвала к новым акциям протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Лидер Народно-республиканской партии (СНР) Турции Озгюль Озель заявил, что оппозиция продолжит протестные акции в стране после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом Озель призвал активистов оставаться в рамках закона и не провоцировать конфликты с полицией.

"Призываю всех на улицы после ифтара (вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан). Мы будем требовать свои права. Нападать на полицейских – не наше дело. Не причиняйте вреда полицейским"

– Озгюль Озель

Отметим, что ранее Озель, выступая на акции в Стамбуле, призвал стражей правопорядка отказаться от применения перцовых баллончиков против участников оппозиционеров.

Протесты прокатились по крупным городам Турции в четверг. Пока властям и участникам акций удается избежать открытого противоборства, хотя некоторые СМИ писали о применении полицией резиновых пуль. Власти страны опровергли эти сообщения.

Напомним, что на этой неделе был задержан глава Стамбула Экрем Имамоглу. Госдеятеля подозревают в коррупции. Оппозиционеры считают его дело политически мотивированным, так как Имамоглу рассматривался одним из кандидатов от оппозиции на президентских выборах.