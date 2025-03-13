Вестник Кавказа

Турецкая оппозиция анонсировала новые акции в поддержку Экрема Имамоглу

Турецкая оппозиция анонсировала новые акции в поддержку Экрема Имамоглу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оппозиция Турции призвала к новым акциям протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Лидер Народно-республиканской партии (СНР) Турции Озгюль Озель заявил, что оппозиция продолжит протестные акции в стране после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом Озель призвал активистов оставаться в рамках закона и не провоцировать конфликты с полицией. 

"Призываю всех на улицы после ифтара (вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан). Мы будем требовать свои права. Нападать на полицейских – не наше дело. Не причиняйте вреда полицейским"

– Озгюль Озель 

Отметим, что ранее Озель, выступая на акции в Стамбуле, призвал стражей правопорядка отказаться от применения перцовых баллончиков против участников оппозиционеров. 

Протесты прокатились по крупным городам Турции в четверг. Пока властям и участникам акций удается избежать открытого противоборства, хотя некоторые СМИ писали о применении полицией резиновых пуль. Власти страны опровергли эти сообщения. 

Напомним, что на этой неделе был задержан глава Стамбула Экрем Имамоглу. Госдеятеля подозревают в коррупции. Оппозиционеры считают его дело политически мотивированным, так как Имамоглу рассматривался одним из кандидатов от оппозиции на президентских выборах. 

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