В Анкаре началась акция протеста оппозиции

В столице Турции оппозиционные активисты и сочувствующие вышли на улицу, чтобы выразить протест против задержания Экрема Имамоглу.
В Анкаре началась акция протеста против задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Сообщается, что на улицы вышли сторонники оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР), представители интеллигентских кругов, правозащитники. Толпа начала марш из района Кызылай в сторону здания парламента. Участники акции скандируют протестные лозунги.
Информации о происшествиях не поступало. Полиция пока не противодействует протестующим.
Напомним, что задержание мэра Стамбула произошло в среду. Правоохранители Турции выдвинули против Имамоглу обвинения в коррупции на посту главы турецкого мегаполиса.
Власти Стамбула запретили митинги до 23 марта, усилив патрулирование центральных улиц.