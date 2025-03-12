Вестник Кавказа

В Анкаре началась акция протеста оппозиции

В Анкаре началась акция протеста оппозиции
© Фото: Anadolu Ajansi
В столице Турции оппозиционные активисты и сочувствующие вышли на улицу, чтобы выразить протест против задержания Экрема Имамоглу.

В Анкаре началась акция протеста против задержания оппозиционного  мэра Стамбула Экрема Имамоглу. 

Сообщается, что на улицы вышли сторонники оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР), представители интеллигентских кругов, правозащитники. Толпа начала марш из района Кызылай в сторону здания парламента. Участники акции скандируют протестные лозунги.

Информации о происшествиях не поступало. Полиция пока не противодействует протестующим. 

Напомним, что задержание мэра Стамбула произошло в среду. Правоохранители Турции выдвинули против Имамоглу обвинения в коррупции на посту главы турецкого мегаполиса. 

Власти Стамбула запретили митинги до 23 марта, усилив патрулирование центральных улиц.

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