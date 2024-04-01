Вестник Кавказа

Турецкая оппозиция анонсировала митинги в поддержку задержанного Имамоглу

Турецкая оппозиция анонсировала митинги в поддержку задержанного Имамоглу
© Фото: скриншот видео телеканала CNN Türk
Оппозиция Турции призывает сторонников выйти на улицу в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) намерена организовать митинги поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу митинги. Акции запланированы в 14 городах страны, передают СМИ Турции. 

"СНР решила организовать митинги в поддержку Экрема Имамоглу в 14 городах и 21 провинциальном муниципалитете"

–  Sözçü TV

Напомним, что задержание политика произошло в среду. Правоохранители Турции выдвинули против Имамоглу обвинения в коррупции на посту главы Стамбула. 

Власти турецкого мегаполиса запретили митинги до 23 марта, усилив патрулирование центральных улиц.   

На фоне новостей о задержании влиятельного оппозиционера произошло падение курса турецкой лиры по отношению к доллару. Американская валюта впервые в истории стала стоить 41 лиру.

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