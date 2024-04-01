Турецкая оппозиция анонсировала митинги в поддержку задержанного Имамоглу

Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) намерена организовать митинги поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу митинги. Акции запланированы в 14 городах страны, передают СМИ Турции.
"СНР решила организовать митинги в поддержку Экрема Имамоглу в 14 городах и 21 провинциальном муниципалитете"
– Sözçü TV
Напомним, что задержание политика произошло в среду. Правоохранители Турции выдвинули против Имамоглу обвинения в коррупции на посту главы Стамбула.
Власти турецкого мегаполиса запретили митинги до 23 марта, усилив патрулирование центральных улиц.
На фоне новостей о задержании влиятельного оппозиционера произошло падение курса турецкой лиры по отношению к доллару. Американская валюта впервые в истории стала стоить 41 лиру.