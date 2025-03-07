В Стамбуле полиция пресекла акцию протестующих против задержания Имамоглу

Студенты Стамбульского университета попытались провести акцию протеста против задержания мэра Имамоглу, но в ситуацию вмешалась полиция.

Правоохранители в Стамбуле не позволили студентам провести акцию протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, передают турецкие СМИ.

Как информирует телеканал Now TV, сотрудники полиции встали на пути участников акции, а также применили дубинки, когда студенты попытались прорваться через строй правоохранителей. Несколько человек упали на асфальт.

Отметим, что в Стамбуле власти запретили до 23 марта протестные акции. Это произошло на фоне задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, которого подозревают в коррупции.