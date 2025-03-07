Мэр Стамбула останется под стражей на четыре дня – СМИ

Глава Стамбула Экрем Имамоглу будет находиться под арестом четыре дня. Также в полиции останутся другие задержанные по его делу.

Как сообщили турецкие СМИ, задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу останется в полиции на четыре дня. Также под арестом останутся другие задержанные, связанные с уголовным делом градоначальника.

"Экрем Имамоглу и те, кто был задержан вместе с ним, останутся под стражей в полиции в течение четырех дней"

– CNN Turk

Отметим, что задержанный глава города представляет оппозицию. Следствие вменяет ему в вину участие в коррупционных схемах и подкупе.

Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запросу турецкой прокуратуры, что должно стать препятствием к выдвижению Имамоглу в качестве кандидата на президентских выборах.

В турецком мегаполисе также до 23 марта запретили демонстрации и митинги, полиция усилили контроль за центральными улицами города.