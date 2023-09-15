Мэр Стамбула задержан по подозрению в коррупции

Турецкие силовики минувшей ночью провели масштабную операцию по борьбе с коррупцией, в рамках которой были задержаны более 100 человек, в том числе мэр крупнейшего в стране мегаполиса Стамбула.

В ходе масштабной операции по борьбе с коррупцией, проходившей минувшей ночью в турецком мегаполисе Стамбуле, турецкие силовики задержали более 100 человек, входивших в организацию, занимающуюся коррупцией, взяточничеством и подкупом, в том числе оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, сообщила главная прокуратура города.

В доме мэра прошел обыск, сам он был доставлен в здание суда в сопровождении полиции, передал телеканал CNN Türk.

"Директорату по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности Стамбула отдан приказ об одновременном аресте, задержании, обыске и изъятии более 100 подозреваемых в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе, включая Экрема Имамоглу, Мурата Онгюна, Тунджая Йылмаза, Фатиха Келеша, Эртана Йылдиза"

- прокуратура Турции

Параллельно турецкие власти до конца недели, 23 марта, запретили в мегаполисе любые митинги и демонстрации в связи с этими событиями, передал телеканал TGRT Haber со ссылкой на губернаторство города.

"Срочные новости: в период с 19 по 23 марта в Стамбуле запрещены все виды собраний, демонстрации и митинги"

- телеканал TGRT Haber

Сам мэр уже заявил, что под давлением властей сдаваться не намерен.