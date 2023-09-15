Вестник Кавказа

Мэр Стамбула задержан по подозрению в коррупции

Мэр Стамбула задержан по подозрению в коррупции
© Фото: скриншот видео телеканала CNN Türk
Турецкие силовики минувшей ночью провели масштабную операцию по борьбе с коррупцией, в рамках которой были задержаны более 100 человек, в том числе мэр крупнейшего в стране мегаполиса Стамбула.

В ходе масштабной операции по борьбе с коррупцией, проходившей минувшей ночью в турецком мегаполисе Стамбуле, турецкие силовики задержали более 100 человек, входивших в организацию, занимающуюся коррупцией, взяточничеством и подкупом, в том числе оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, сообщила главная прокуратура города.

В доме мэра прошел обыск, сам он был доставлен в здание суда в сопровождении полиции, передал телеканал CNN Türk.

"Директорату по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности Стамбула отдан приказ об одновременном аресте, задержании, обыске и изъятии более 100 подозреваемых в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе, включая Экрема Имамоглу, Мурата Онгюна, Тунджая Йылмаза, Фатиха Келеша, Эртана Йылдиза"

- прокуратура Турции

Параллельно турецкие власти до конца недели, 23 марта, запретили в мегаполисе любые митинги и демонстрации в связи с этими событиями, передал телеканал TGRT Haber со ссылкой на губернаторство города.

"Срочные новости: в период с 19 по 23 марта в Стамбуле запрещены все виды собраний, демонстрации и митинги"

- телеканал TGRT Haber

Сам мэр уже заявил, что под давлением властей сдаваться не намерен.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В казахстанском Семее выстроят современный медцентр

В казахстанском Семее выстроят современный медцентр

Казахстанские экологи не чураются взяток

Казахстанские экологи не чураются взяток

В Казахстане введут дополнительные меры по борьбе с коррупцией

В Казахстане введут дополнительные меры по борьбе с коррупцией

Казахстанская Фемида добралась до руководителей МВД

Казахстанская Фемида добралась до руководителей МВД

Казахстан выделил деньги коррупционеров на строительство детского сада

Казахстан выделил деньги коррупционеров на строительство детского сада

Жители казахстанского Риддера получат новую больницу

Жители казахстанского Риддера получат новую больницу

На деньги коррупционеров в Казахстане построят спорткомплекс и музыкальную школу

На деньги коррупционеров в Казахстане построят спорткомплекс и музыкальную школу

Директора ФК &quot;Жетысу&quot; задержали по подозрению в коррупции

Директора ФК "Жетысу" задержали по подозрению в коррупции

Туркестанские чиновники пытались заработать на моркови

Туркестанские чиновники пытались заработать на моркови

Коррупционеров внесут в публичный реестр в Казахстане

Коррупционеров внесут в публичный реестр в Казахстане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы