Стамбул стал популярнее среди российских туристов

В 2024 году Стамбул посетило больше россиян, чем в прошлом году. В целом россияне - главные туристы в городе, поделился генконсул РФ.

Стамбул в прошлом году посетило более 2 млн граждан России, россияне остаются основными туристами в городе, поделился генконсул РФ Андрей Буравов, передает ТАСС.

В 2023 году россияне совершили 1,99 млн визитов в Стамбул, став лидерами по турпотоку. В 2024 году российский турпоток вырос еще.

"В прошлом году Турцию посетили более 6,7 млн российских граждан, в том числе свыше 2 млн граждан - Стамбул, что превышает аналогичный показатель предыдущего года. Это больше, чем число визитеров из какой-либо другой страны"

– Буравов

Напомним, Турция стала самым востребованным среди российских туристов зарубежным направлением в прошлом году, на нее пришлось около 39% всех поездок.