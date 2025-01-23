В Анталье и Стамбуле закрывают отели - СМИ

В Турции закрывают отели, не имеющие документов о прохождении проверки на пожарную безопасность, передает агентство DHA.
Согласно информации, министерство культуры и туризма страны направило в регионы срочное извещение о том, что работа гостиниц, не имеющих необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности, включающих успешно пройденную проверку пожарной безопасности, должна быть прекращена.
В Анталье приостановлена работа 50 гостиниц, рассказал префект района Муратпаша в Анталье Умит Уйсал.
"Мы работаем в координации со всеми учреждениями и организациями, чтобы усилить проверки пожарной безопасности во всех зданиях. Мы сообщили 50 туристическим объектам о принятом решении закрыть их по итогам проверок минтуризма"
– Уйсал
В Стамбуле проводится масштабная проверка, в выходные планируется запретить работу отелей без разрешения министерства, заявил губернатор Давут Гюль.
Ранее в Турции произошла трагедия, унесшая почти 80 жизней. На курорте в Болу сгорел крупный отель.