Вестник Кавказа

В Анталье и Стамбуле закрывают отели - СМИ

В Анталье и Стамбуле закрывают отели - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции проводят проверки отелей. Закрываются те места размещения, которые не имеют необходимых документов. В Анталье приостановлена работа 50 отелей, пишут СМИ.

В Турции закрывают отели, не имеющие документов о прохождении проверки на пожарную безопасность, передает агентство DHA.

Согласно информации, министерство культуры и туризма страны направило в регионы срочное извещение о том, что работа гостиниц, не имеющих необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности, включающих успешно пройденную проверку пожарной безопасности, должна быть прекращена.

В Анталье приостановлена работа 50 гостиниц, рассказал префект района Муратпаша в Анталье Умит Уйсал.

"Мы работаем в координации со всеми учреждениями и организациями, чтобы усилить проверки пожарной безопасности во всех зданиях. Мы сообщили 50 туристическим объектам о принятом решении закрыть их по итогам проверок минтуризма"

– Уйсал

В Стамбуле проводится масштабная проверка, в выходные планируется запретить работу отелей без разрешения министерства, заявил губернатор Давут Гюль.

Ранее в Турции произошла трагедия, унесшая почти 80 жизней. На курорте в Болу сгорел крупный отель.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авиакомпания AJet запустила ежедневные рейсы между Москвой и Стамбулом

Авиакомпания AJet запустила ежедневные рейсы между Москвой и Стамбулом

За что армянские националисты хейтят певца Алексея Чумакова?

За что армянские националисты хейтят певца Алексея Чумакова?

В Турции закрыли более 4 тыс отелей за три года

В Турции закрыли более 4 тыс отелей за три года

В небе над Стамбулом кружит загадочный объект

В небе над Стамбулом кружит загадочный объект

«Холоп. Великолепный век»: турецкая версия российского кинохита

«Холоп. Великолепный век»: турецкая версия российского кинохита

Новое расследование в отношении оппозиционного мэра начали в Турции

Новое расследование в отношении оппозиционного мэра начали в Турции

В Стамбуле произошло массовое ДТП, есть погибшие

В Стамбуле произошло массовое ДТП, есть погибшие

Самолет &quot;Аэрофлота&quot; экстренно сел в Астрахани

Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Астрахани

В аварии с микроавтобусом в Стамбуле пострадали 16 человек

В аварии с микроавтобусом в Стамбуле пострадали 16 человек

Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Дамаск

Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Дамаск

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы