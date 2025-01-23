В Анталье и Стамбуле закрывают отели - СМИ

После пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции проводят проверки отелей. Закрываются те места размещения, которые не имеют необходимых документов. В Анталье приостановлена работа 50 отелей, пишут СМИ.

В Турции закрывают отели, не имеющие документов о прохождении проверки на пожарную безопасность, передает агентство DHA.

Согласно информации, министерство культуры и туризма страны направило в регионы срочное извещение о том, что работа гостиниц, не имеющих необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности, включающих успешно пройденную проверку пожарной безопасности, должна быть прекращена.

В Анталье приостановлена работа 50 гостиниц, рассказал префект района Муратпаша в Анталье Умит Уйсал.

"Мы работаем в координации со всеми учреждениями и организациями, чтобы усилить проверки пожарной безопасности во всех зданиях. Мы сообщили 50 туристическим объектам о принятом решении закрыть их по итогам проверок минтуризма"

– Уйсал

В Стамбуле проводится масштабная проверка, в выходные планируется запретить работу отелей без разрешения министерства, заявил губернатор Давут Гюль.

Ранее в Турции произошла трагедия, унесшая почти 80 жизней. На курорте в Болу сгорел крупный отель.