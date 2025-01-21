Эрдоган пообещал наказать виновных в трагедии в Болу

Президент Турции Эрдоган прокомментировал ход расследования пожара, который произошел на горнолыжном курорте в Болу. Лидер страны пообещал наказать виновных, а также призвал оппозиционеров не использовать трагедию в политических целях.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о ходе расследования трагедии на горнолыжном курорте в Болу, где во время пожара погибли 78 человек. Глава страны пообещал, что виновные в гибели людей понесут наказание.

"Начаты необходимые расследования, чтобы изучить катастрофу во всех аспектах. Наши прокуроры и главные инспекторы ведут многоплановое расследование. Те, кто причинил эту боль нашему народу из-за халатного отношения к своим обязанностям, обязательно ответят перед судом"

– Реджеп Тайип Эрдоган



При этом Эрдоган призвал "не играть в политику", а также избежать ссоры, которая бы стала неуважением к скорбящим. Это обращение президент Турции адресовал оппозиции, которая могла бы воспользоваться трагедией для набора политических очков.

Отметим, что страшный пожар произошел в отеле Карталкая в Болу в ночь на вторник. Причина происшествия пока остается неизвестной. В качестве возможной версии называется возгорание в ресторане отеля.