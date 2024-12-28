Турция провела задержания в связи с пожаром в отеле

Правоохранители Турции задержали 13 человек в связи с пожаром в отеле в Болу. Окончательное заключение экспертов о причинах возгорания еще ожидается.

На сегодняшний день правоохранители Турции арестовали 13 человек по делу о пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, рассказали местные СМИ.

Причинами пожара сейчас занимается комиссия, состоящая из 7 экспертов. Они готовят окончательное заключение.

Напомним, что пожар в отеле на курорте Карталкая произошел 21 января. Его жертвами стали 79 человек, из которых 36 – дети. В момент начала распространения огня в здании находилось 238 постояльцев и работников. В связи с трагедией 22 января был объявлен траур в Турции.