Пожар в Турции: отель будет снесен

СМИ сообщили, что турецкий отель, где произошел пожар, будет снесен. В результате возгорания погибли 79 человек. В Турции был объявлен траур.

Отель на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, где произошел сильный пожар, будет снесен, сообщает телеканал Haberturk.

Здание было возведено в 1978 году. Решение было принято на основании итогов экспертизы. После возгорания выявлены серьезные повреждения основных конструкций здания.

Специалисты после проведенной экспертизы сделали вывод о невозможности дальнейшей эксплуатации отеля.

Напомним, пожар в отеле на турецком курорте унес жизни 79 человек, еще десятки человек находятся в тяжелом состоянии. В стране был объявлен траур.