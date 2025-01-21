Вестник Кавказа

Пожар в отеле в Турции: число жертв почти достигло 80

Пожар в отеле в Турции: число жертв почти достигло 80
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество погибших в результате страшного пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу в Турции выросло и практически достигло 80. Данные были уточнены после проведения тестов ДНК.

Власти Турции уточнили сведения по погибшим в результате огненной трагедии на курорте Карталкая, новую информацию озвучила прокуратура провинции Болу, где случилось ЧП.

Данные изменились после того, как были осуществлены ДНК-тесты.

"Число погибших при пожаре после проведения ДНК-тестов увеличилось до 79"

– надзорное ведомство

Все раненые на данный момент живы: как сообщает турецкий Минздрав, из 51 госпитализированного домой отпущены 39 человек, остальные 12 пострадавших остаются в больницах, врачи продолжают лечить их.

Напомним, отель на горнолыжном курорте сгорел прошлой ночью. На момент пожара в здании были 238 гостей. Сегодня в Турции день траура.

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