Турция скорбит по жертвам пожара в Карталкая

Турция сегодня погрузилась в траур – решением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в стране объявлен однодневный национальный траур в связи с трагедией, вызванной пожаром в Карталкая.

Турция сегодня погрузилась в траур – по всей стране до половины приспущены государственные флаги на государственных учреждениях и в зарубежных представительствах. Народ скорбит о жертвах страшного пожара, накануне охватившего отель на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу.

Глава турецкого государства уже выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара, заверив, что все виновные в трагедии ответят по всей строгости закона, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

По последним данным, число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая возросло до 76, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам. В ходе расследования на данный момент задержаны 9 человек"

- Али Ерликая

Причины пожара пока не установлены, однако предполагается, что огонь вспыхнул в 3:27 на 4-м этаже 11-этажного здания, где находился ресторан. В момент происшествия в отеле находились 234 гостя.

Владелец отеля и трое его сотрудников задержаны полицейскими, ведется следствие.

Коллектив "Вестника Кавказа" выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.