Национальный траур из-за пожара на горнолыжном курорте объявлен в Турции

В результате пожара, произошедшего в гостинице на северо-западе Турции, погибли более 65 человек. В связи со страшной трагедией в стран объявили траур.

В среду, 22 января, в Турции объявляется национальный траур в связи с пожаром на горнолыжном курорте, жертвами которого стали по меньшей мере 66 человек. Об этом после заседания кабмина сообщил президент страны.

"Двадцать второго января объявляется национальный траур. До заката солнца будет приспущен флаг страны"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Пожар на турецком курорте

Минувшей ночью на курорте Карталкая, который располагается в северо-западной части республики, вспыхнул пожар в гостинице, построенной в середине 70-х годов XX века. В результате ЧП погибло 66 человек, 51 пострадал.