Вестник Кавказа

Пожар в отеле Турции: погибло 66 человек

Пожар в отеле Турции: погибло 66 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 60 человек стали жертвами пожара, произошедшего в отеле в турецкой провинции Болу. МВД страны начало расследование.

В пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Болу погибло 66 человека, рассказал руководитель МВД Турции Али Ерликая журналистам. До этого сообщалось о 10 жертвах.

Он передал, что травмы и ранения получили еще 51 человек.

"К сожалению, в результате пожара погибли 66 человек, 51 пострадал. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев"

- Али Ерликая

Турецкое МВД проводит расследование в связи с происшествием.

Отметим, что точные причины трагедии еще неизвестны. Предполагается, что огонь начался с ресторана и разросся по всей территории отеля.

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