Вестник Кавказа

Азербайджан направил соболезнования Турции в связи с пожаром на курорте Карталкая

Азербайджан направил соболезнования Турции в связи с пожаром на курорте Карталкая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана направило соболезнования Турции по поводу большого пожара в отеле курорта Карталкая. Его жертвами стали 10 человек, еще 32 пострадали.

МИД Азербайджана направил слова соболезнования Турции в связи с пожаром на горнолыжном курорте Карталкая в Болу, передали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"В связи с произошедшей трагедией выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем исцеления раненым"

- МИД Азербайджана

Что случилось в Турции?

Пожар в отеле на курорте Карталкая в провинции Болу случился в ночь на 21 января. В тот момент там находилось 234 постояльца. В тушении возгорания приняли участие 200 спасателей.

В результате трагедии, погибло как минимум 10 человек, еще 32 получили ранения и травмы различной тяжести. Точная причина пожара еще неизвестна. По предварительным данным, огонь начал распространяться из ресторана в отеле.

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