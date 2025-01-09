Пожар на горнолыжном курорте в Турции, погибли три человека

Ночной пожар вспыхнул сегодня на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу, пишут турецкие СМИ. Не обошлось без жертв – есть трое погибших, постояльцев отеля расселяют по другим гостиницам.

Минувшей ночью на горнолыжном курорте в турецком Болу вспыхнул пожар – огонь охватил гостиницу, погибли три человека, сообщает турецкая газета Türkiye со ссылкой на представителя власти.

"В одном из отелей горнолыжного центра Болу Карталкая произошел пожар. В то время как многочисленные команды, направленные в регион, боролись с пламенем, стало известно, что есть погибшие и пострадавшие. Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что три человека погибли и 11 получили ранения в отеле, где проживали 234 постояльца"

- газета

Из-за пожара властям курорта пришлось размещать более двухсот спасенных отдыхающих в других гостиницах региона, написала газета.

Впоследствии число погибших в пожаре выросло до 6 человек, а пострадавших – до 31 человек, все они - граждане Турции, сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X. Также министр сообщил, что сообщение о пожаре поступило в 03:27 (совпадает с мск), сейчас на месте пожара работают 267 представителей различных турецких спасательных служб.

К счастью, российских граждан среди погибших и пострадавших отдыхавших на курорте российских граждан не оказалось, сообщили в российским посольстве в Турции.

Напомним, пожары в Турции, в том числе природные – явление нередкое: минувшим летом более недели в стране пылали лесные пожары – огонь тушили более полусотни вертолетов и самолетов, а также свыше 360 единиц наземной техники, в том числе – из дружественных стран, из-за них из четырех районов страны пришлось эвакуировать около 4 тыс человек.