Азербайджан продолжил помогать Турции в тушении пожаров

Лесные пожары в Турции продолжают полыхать и уничтожать экосистему страны. Уже больше недели Азербайджан помогает соседской стране справится с очагами возгорания.

Самолет-амфибия БЕ-200ЧС, принадлежащий МЧС Азербайджана, продолжает оказывать поддержку турецким спасателям в тушении разрушительных пожаров, рассказали в ведомстве.

За последние 24 часа он участвовал в ликвидации огня в районе Ушак-Эшме. Сейчас он продолжает бороться с очагами возгорания в лесах Турции.

Напомним, что лесные пожары в Турции не могут потушить уже больше недели. Из четырех районов страны были эвакуированы порядка 4 тыс человек. На борьбу с пожарами отправлено более полусотни вертолетов и самолетов, а также свыше 360 единиц наземной техники. Ликвидировать бедствие мешает шквалистый ветер и повышенная температура воздуха.