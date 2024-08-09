Эрдоган и Алиев поговорили о помощи Баку в тушении лесных пожаров в Турции

Азербайджан поможет Турции в пожаротушении отправкой самолета-амфибии. Личную благодарность за этот шаг сегодня выразил президент Реджеп Тайип Эрдоган президенту Ильхаму Алиеву в телефонном разговоре.

Сегодня по инициативе турецкой стороны прошли телефонные переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их основной темой стали лесные пожары в Турции, на борьбу с которой в ближайшее время будет направлен азербайджанский самолет BE-200CS.

Эрдоган поблагодарил азербайджанское руководство за стремление помочь своему союзнику в тушении лесных пожаров и согласие передать турецким огнеборцам амфибию BE-200SC, способную перевозить к месту пожаротушения до 12 т воды.

Турецкий лидер подчеркнул, что отправка самолета-амфибии является очередным свидетельством братских и союзных отношений между двумя государствами.

В свою очередь, Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан готов помочь Турции в тушении пожаров всем, что только потребуется. Лидеры согласились в том, что страны постоянно контактируют и всегда готовы к взаимопомощи.

Также Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили о дальнейших шагах по развитию связей между Баку и Анкарой.