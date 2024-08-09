Россия пришла на помощь Турции в тушении лесных пожаров

Турция арендовала у России пожарную амфибию Бе-200 – самолет, способный доставлять до места пожаротушения свыше 11 т воды, уже работает в самых сложных местах лесных пожаров в республике.

Турецкие власти сообщили об участии российской пожарной авиации в тушении лесного пожара в южной провинции Айдын. По данным главы Минсельхоза Ибрагима Юмаклы, речь идет об амфибии Бе-200, взятом в аренду у МЧС РФ.

"Лесопожарные службы принимают меры для тушения пяти природных пожаров в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Маниса и Болу. В провинции Айдын задействован арендованный тяжелый самолет-амфибия Бе-200"

– Ибрагим Юмаклы

В президентской администрации пояснили, что выбор российского самолета Бе-200 для тушения пожаров продиктован его высокими техническими характеристиками: он способен доставлять до места пожаротушения свыше 11 т воды, может садиться непосредственно на воду и быстро летает в сравнении с другой пожарной авиацией.

На тушение лесных пожаров сейчас брошены десятки единиц авиатехники – 42 вертолета и 11 самолетов, – а также 366 единиц сухопутной техники. Власти сообщают, что только 3 из 72 лесных пожаров в Турции еще не локализованы. В частности, от распространения огня защищен крупный город Измир.

Обстановка может усложниться только из-за прогнозируемого синоптиками сильного ветра. В связи с этим в Турции еще четыре недели, до 15 сентября, будет действовать особый пожароопасный режим.