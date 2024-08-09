В Турции массово эвакуируют население из-за пожаров

Из-за крупных лесных пожаров в Турции начали эвакуацию населения в четырех районах страны. В общей сложности в безопасное место переместили более 4 тыс человек.

Турцию охватила череда лесных пожаров: за 7 дней было эвакуировано более четырех тыс человек из четырех регионов, где возгорания обрели особенно крупный характер, рассказали в Управлении чрезвычайных ситуаций страны.

За неделю в Турции произошло более 130 пожаров.

«Были предприняты безотлагательные меры по воздуху и на суше в рамках Плана реагирования на стихийные бедствия. В районах, где пожар находится под контролем, группа по ликвидации последствий стихийных бедствий оперативно проводит работы по оценке ущерба»

- Управление чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции

В службе сообщили, что в Измире эвакуировано и Манисе в безопасное место переместили около 1,4 тыс человек, в Болу и Айдыне – в районе 500 человек.

Ранее стало известно, что пожар в Измире с лесных массивов перекинулся на жилые постройки. Несколько домов полностью сгорели. Причина возгорания на данный момент неизвестна.