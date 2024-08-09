Турция борется с лесными пожарами

Сильные лесные пожары бушуют в Турции. Они вспыхнули в четырех провинциях страны. Эвакуирован 281 житель, данных о жертвах нет.
Борьба с сильными лесными возгораниями ведется в западной части Турции, под огнем оказались 4 провинции страны.
Как пишут местные СМИ, над ликвидацией огня работают порядка 1,4 тыс спасателей, 265 пожарных машин и 45 специализированных воздушных судов.
Отмечается, что огнем охвачены провинции Чанаккале, Болу, Измир и Маниса. СМИ сообщили об эвакуации 281 жителя, информации о жертвах нет.