Вестник Кавказа

Турция борется с лесными пожарами

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сильные лесные пожары бушуют в Турции. Они вспыхнули в четырех провинциях страны. Эвакуирован 281 житель, данных о жертвах нет.

Борьба с сильными лесными возгораниями ведется в западной части Турции, под огнем оказались 4 провинции страны.

Как пишут местные СМИ, над ликвидацией огня работают порядка 1,4 тыс спасателей, 265 пожарных машин и 45 специализированных воздушных судов.

Отмечается, что огнем охвачены провинции Чанаккале, Болу, Измир и Маниса. СМИ сообщили об эвакуации 281 жителя, информации о жертвах нет.

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