Турецкие спасатели тушат пожары в Греции

Главное управление лесного хозяйства Турции направило свою авиатехнику для тушения пожаров в Греции – на помощь греческим пожарным прилетели два самолета и вертолет, оборудованные устройствами для слива воды.

В Греции в работу по тушению лесных пожаров включились два самолета и вертолет, направленные в страну для оказания помощи Главным управлением лесного хозяйства Турции, сообщил пилот одного из экипажей Альпер Гидер.

Два самолета-амфибии AT-802F Fireboss и вертолет T-70, оборудованные устройствами для слива воды, приземлились в Международном аэропорту Элефтериос Венизелос, откуда вылетали на аэродром военного базирования Татои, пишет турецкое информационное агентство Anadolu.

Главная особенность турецкой авиатехники – ее оперативность: на полную заправку баков с водой и взлет им требуется всего 20 минут, а новые очаги лесных пожаров в Греции возникают постоянно: этому способствуют сильный ветер, жара и низкая влажность, пояснил пилот, добавив: сотрудничество Анкары и Афин окажет положительное влияние на отношения между двумя странами.