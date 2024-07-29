Российский Бе-200 будет тушить лесные пожары в Измире

Российские спасатели снова приходят на помощь турецким коллегам: Турция арендовала в РФ самолет-амфибию Бе-200, который будет тушить лесные пожары, охватившие провинцию Измир, его экипаж уже приступил к боевому дежурству.

Турция попросила у России в аренду самолет-амфибию Бе-200, чтобы экипаж авиалайнера, оборудованного для пожаротушения, помог турецким коллегам в тушении лесных пожаров, охвативших провинцию Измир, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

"Данный самолет значительно облегчит работу наших специалистов, в прошлом году мы получили позитивные результаты от работы с ним. На данный момент наряду с резервными силами у нас 26 самолетов, 105 вертолетов, 14 БПЛА... Самолет очень важен для нас благодаря мощности самолета и объему воды, которую он сбрасывает на пожар"

- Ибрагим Юмаклы

Экипажи российских Бе-200 – не новички в Турции: годом ранее экипажи дух таких самолетов МЧС России тоже принимали участие в тушении лесных пожаров, за что получили благодарность от президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, напоминает турецкое информационное агентство Anadolu.

Глава Минсельхоза Турции лично встречал авиалайнер, севший в аэропорту Измира – он сообщил, что самолет, способный нести до 12 т воды, останется в стране до конца октября, поскольку, хотя турецким пожарным удалось избежать значительного ущерба, но полностью справиться с лесными пожарами, бушующими в провинции с июня, им справиться не удается.