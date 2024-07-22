Леса полыхают в пяти провинциях Турции

Лесные пожары объяли пять турецких провинций. Проводились эвакуации местных жителей. Так, жители 30 домов были эвакуированы в Анталье.

Лесные пожары бушуют в пяти различных турецких провинциях. Несмотря на усилия пожарных, огонь порождает распространяться, создавая угрозу жилым поселениям.

«Речь идет о таких провинциях как Кахраманмараш, Анталья, Ялова, Измир и Газиантеп. Пожары в Измире, Ялове и Газиантепе наконец-то находятся под контролем благодаря усилиям пожарных и лесных служб, однако, борьба с огнем продолжается в других регионах как с воздуха, так и на суше»

– экстренные службы Турции

Согласно данным, из-за бушующих пожаров вынужденно были эвакуированы жители восьми домовладений в провинции Кахраманмараш. Также эвакуировалась часть жителей в Анталье. Эти меры были приняты с целью обеспечения безопасности.

Специалисты подчеркивают, что климатические изменения, необдуманные человеческие действия и недостаточные меры по предотвращению пожаров играют ключевую роль в возникновении и масштабах лесных пожаров.