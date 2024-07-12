Вестник Кавказа

Прокуратура Абхазии выяснила причины пожара в галерее

Прокуратура Абхазии выяснила причины пожара в галерее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спустя 7 месяц после пожара в Национальной картинной галерее в столице Абхазии прокуратура республики назвала вероятные причины происшествия. Среди них нет умышленного поджога, поэтому уголовное дело решили не возбуждать.

Генеральная прокуратура Абхазии выяснила вероятные причины разрушительного январского пожара в Национальной галерее. Проблема оказалась в электропроводке - либо в ее перегрузке, либо в коротком замыкании.

Выводы специалистов

Очаг возгорания находился между кровлей и потолком над хранилищем и серверной банка.

Доказательств, что пожар начался вследствие умышленного поджога, нет, поэтому ведомство не стало возбуждать уголовное дело. Специалисты не выявили состава преступления в действиях руководителя Союза художников Абхазии Виталия Джения.

Напомним, что пожар случился в ночь с 20 на 21 января этого года. В результате его, почти весь картинный фонд галереи был утерян. Спасти удалось лишь 200 картин из 4 тыс.

Сейчас идут восстановительные работы здания Национальной картинной галереи. Рабочие уже успели восстановить крышу и подготовить перегородки на первом этаже для заливки пола.

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