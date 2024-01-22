Вестник Кавказа

Началось восстановление первого этажа картинной галереи в Сухуми

Началось восстановление первого этажа картинной галереи в Сухуми
© Фото: Сайт Апсныпресс
Ремонтники начали работы по восстановлению первого этажа Национальной картинной галереи в абхазской столице и планируют их завершить за два месяца. Картины, пострадавшие в январском пожаре, переедут туда по окончанию ремонта.

Начались восстановительные работы первого этажа Национальной картинной галереи в абхазской столице. Ремонт планируют закончить за 2 месяца. Об этом рассказал директор галереи Сурам Сакания.

К сегодняшнему моменту, строители закончили работы по восстановлению крыши, а также подготовили перегородки, между которыми произведется обустройство первого этажа и заливка пола. Фасад здания начали обрабатывать твердыми материалами.

После завершения ремонтных работ, со слов Сурама Сакании, в галерею вернутся все картины, которые были спасены после крупного пожара в здании Союза художников.

"Картины сильно пострадали, и очень важно аккуратно перевезти их в новое здание. Все картины будут расставлены с учетом требований всех норм"

- Сурам Сакания

Как ранее писал «Вестник Кавказа», пожар в здании Союза художников Абхазии, где располагались фонды галереи, произошел в январе этого года. Тогда удалось спасти около 200 произведений искусства, однако большую часть забрали языки пламени – более 4 тыс картин.

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