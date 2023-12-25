200 картин спасли в Абхазии после пожара в Национальной галерее

Главная картинная галерея Абхазии почти полностью сгорела в ночь на 21 января. Сообщается, что уцелели порядка 200 картин - уничтожены огнем несколько тысяч.

Министерство культуры Абхазии проинформировало о том, что после пожара в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии были спасены около 200 живописных полотен.

Уцелевшие картины ждут осмотра реставраторами в реквизитном зале Абхазского театра, часть картин забрали домой сами художники - для просушки.

Пожар вспыхнул ночью и начался с крыши, к 7 утра воскресенья его удалось локализовать и не допустить распространения. На втором этаже выставочного зала размещались полотна Национальной картинной галереи, она насчитывала свыше 4 тыс картин именитых абхазских живописцев.

Причину пожара предстоит выяснить, в том числе рассматривается версия о поджоге.