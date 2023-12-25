Пожар в Центральном выставочном зале в Сухуме уничтожил весь фонд картинной галереи

В Сухуме загорелся центральный выставочный зал, возгорание вспыхнуло на втором этаже помещения.
В ликвидации огня участвовали четыре пожарных расчета МЧС республики. Отмечается, что пожар был уничтожен, а попытка перехода возгорания на близлежащие здания устранена.
При этом, как сообщает "Спутник Абхазия", в здании в Сухуме находился фонд Национальной картинной галереи, в котором было порядка 4 тыс работ известных абхазских мастеров. Огонь уничтожил весь фонд.
Как заявила и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр, сгоревшие картины не подлежат восстановлению, это невосполнимая потеря.
По словам чиновника, шансов что-то спасти не было, поскольку весь второй этаж охватил дым. При этом она подчеркнула, что здание находилось в аварийном пожарном состоянии.