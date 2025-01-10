Вестник Кавказа

В пожарах в Калифорнии погибли 27 человек

В пожарах в Калифорнии погибли 27 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США растет число людей, ставших жертвами пожаров, бушующих в Калифорнии. Известно о 27 погибших, без вести пропали еще 18 человек.

В пожарах в округе Лос-Анджелес в США погибли не менее 27 человек.

По информации Департамента судебно-медицинской экспертизы, возросло число погибших в пожарах. По последним сведениям, погибли 27 человек. Тела находят на месте пожаров, большинство погибших остаются неопознанными.

Кроме того, официально числятся в списке пропавших без вести еще 18 человек.

Пожары начались 7 января, крайне сухая погода и порывистый ветер затрудняют борьбу с многочисленными возгораниями.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
565 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Калифорнии задержаны три предполагаемых поджигателя

В Калифорнии задержаны три предполагаемых поджигателя

Ущерб от пожаров в США оценили в $275 млрд

Ущерб от пожаров в США оценили в $275 млрд

Усиленный ветер может увеличить пожар в Лос-Анджелесе

Усиленный ветер может увеличить пожар в Лос-Анджелесе

Почему горит Лос-Анджелес: 5 причин пожаров в Калифорнии

Почему горит Лос-Анджелес: 5 причин пожаров в Калифорнии

Фейерверки могли привести к пожару в Калифорнии

Фейерверки могли привести к пожару в Калифорнии

Пожары в Лос-Анджеле унесли 24 жизни

Пожары в Лос-Анджеле унесли 24 жизни

Пожар в Лос-Анджелесе: причина, погибшие, последние новости

Пожар в Лос-Анджелесе: причина, погибшие, последние новости

Пожар в Лос-Анджелесе: есть жертвы, эвакуируются 153 тыс человек

Пожар в Лос-Анджелесе: есть жертвы, эвакуируются 153 тыс человек

Пожары в Лос-Анджелесе: число погибших увеличилось до 11

Пожары в Лос-Анджелесе: число погибших увеличилось до 11

Пожар в Лос-Анджелесе: схвачен возможный поджигатель

Пожар в Лос-Анджелесе: схвачен возможный поджигатель

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы