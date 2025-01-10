В пожарах в Калифорнии погибли 27 человек

В США растет число людей, ставших жертвами пожаров, бушующих в Калифорнии. Известно о 27 погибших, без вести пропали еще 18 человек.

В пожарах в округе Лос-Анджелес в США погибли не менее 27 человек.

По информации Департамента судебно-медицинской экспертизы, возросло число погибших в пожарах. По последним сведениям, погибли 27 человек. Тела находят на месте пожаров, большинство погибших остаются неопознанными.

Кроме того, официально числятся в списке пропавших без вести еще 18 человек.

Пожары начались 7 января, крайне сухая погода и порывистый ветер затрудняют борьбу с многочисленными возгораниями.