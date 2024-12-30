Вестник Кавказа

Ущерб от пожаров в США оценили в $275 млрд

Ущерб от пожаров в США оценили в $275 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Калифорнии не стихают катастрофические пожары. Ранее сообщалось, что ущерб от них превысит $50 млрд, по последним оценкам он составляет уже $275 млрд.

Калифорнийские пожары в 2025 году стали не только самыми разрушительными, но и самыми «дорогостоящими». Ущерб оценили аналитики сервиса наблюдения за погодой AccuWeather.

Согласно сообщению, предварительно общий ущерб и экономические потери из пожаров в Лос-Анджелесе составит $250-275 млрд, что в несколько раз больше первоначальных оценок в $50-57 млрд.

Калифорния горит с 7 января, основной причиной пожаров называют сухую погоду и сезонный ветер, который помогает огню быстро распространяться и захватывать новые территории.

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