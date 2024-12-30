Усиленный ветер может увеличить пожар в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе выпустили предупреждение о возможном усилении ветра, способствующем распространению масштабного пожара. Из-за него огонь может перейти на районы Брентвуд и Бель-Эйр.

С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе может усилиться ветер, который способствует разрастанию пожара. Соответствующее предупреждение выпустили экстренные службы города.

Особенно сильное возгорание в районе Пасифик-Палисейдс из-за ветра может нести угрозу другим престижным районам Лос-Анджелеса - Брентвуду и Бель-Эйр.

Накануне было объявлено о 24 жертвах природного катаклизма, из которых 16 были найдены в районе Итон, оставшиеся в районе Пасифик-Палисейдс.

Почему горит Лос-Анджелес?

Точной причины возникновения пожаров в Лос-Анджелесе еще не определили. Есть следующие версии:

засушливая погода и порывистый ветер;

поджог;

оборванный провод ЛЭП;

салют на Новый год;

нехватка сотрудников и оборудования в пожарных частях.