Усиленный ветер может увеличить пожар в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе выпустили предупреждение о возможном усилении ветра, способствующем распространению масштабного пожара. Из-за него огонь может перейти на районы Брентвуд и Бель-Эйр.
С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе может усилиться ветер, который способствует разрастанию пожара. Соответствующее предупреждение выпустили экстренные службы города.
Особенно сильное возгорание в районе Пасифик-Палисейдс из-за ветра может нести угрозу другим престижным районам Лос-Анджелеса - Брентвуду и Бель-Эйр.
Накануне было объявлено о 24 жертвах природного катаклизма, из которых 16 были найдены в районе Итон, оставшиеся в районе Пасифик-Палисейдс.
Почему горит Лос-Анджелес?
Точной причины возникновения пожаров в Лос-Анджелесе еще не определили. Есть следующие версии:
- засушливая погода и порывистый ветер;
- поджог;
- оборванный провод ЛЭП;
- салют на Новый год;
- нехватка сотрудников и оборудования в пожарных частях.