Вестник Кавказа

Усиленный ветер может увеличить пожар в Лос-Анджелесе

Костер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Лос-Анджелесе выпустили предупреждение о возможном усилении ветра, способствующем распространению масштабного пожара. Из-за него огонь может перейти на районы Брентвуд и Бель-Эйр.

С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе может усилиться ветер, который способствует разрастанию пожара. Соответствующее предупреждение выпустили экстренные службы города.

Особенно сильное возгорание в районе Пасифик-Палисейдс из-за ветра может нести угрозу другим престижным районам Лос-Анджелеса - Брентвуду и Бель-Эйр.

Накануне было объявлено о 24 жертвах природного катаклизма, из которых 16 были найдены в районе Итон, оставшиеся в районе Пасифик-Палисейдс.

Почему горит Лос-Анджелес?

Точной причины возникновения пожаров в Лос-Анджелесе еще не определили. Есть следующие версии:

  • засушливая погода и порывистый ветер;
  • поджог;
  • оборванный провод ЛЭП;
  • салют на Новый год;
  • нехватка сотрудников и оборудования в пожарных частях.
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