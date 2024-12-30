Почему горит Лос-Анджелес: 5 причин пожаров в Калифорнии

Пожары в Лос-Анджеле не стихают неделю, за это время были уничтожены тысячи дорогих вилл и десятки тысяч гектар территорий. Что могло стать причиной пожаров в Калифорнии?

Пожары в округе Лос-Анджелес, быстро ставшие катастрофическими, стартовали 7 января. На сегодня продолжается по крайней мере три из шести пожаров, два из них – смертоносные. Почему возник пожар в Калифорнии?

Причины пожаров в Калифорнии – 5 версий

Официально причина пожаров, охвативших Голливуд, Малибу, Пасифик-Палисейдс и другие престижные районы Лос-Анджелеса, пока не названа. Рассматривается несколько версий.

Основная версия заключается в том, что пожары носят природный характер. Зимой в Лос-Анджелесе стоит засушливая погода, вкупе с типичными для Калифорнии ветрами Санта-Ана, сильными и сухими, лес мог вспыхнуть по естественным причинам. Ветер же быстро распространил возгорание.

Также загореться Лос-Анджелес мог из-за усилий поджигателей. Дело о пожаре «Кеннет» в Лос-Анджелесе расследуется как дело о поджоге. Ранее был задержан человек, подозреваемый в поджоге. Если его вина подтвердится, поджигатель Лос-Анджелеса может получить пожизненное заключение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожар «Херст» мог начаться из-за оборванного кабеля ЛЭП. На севере округа Лос-Анджелес обнаружен оборванный провод электросети. Сильный ветер мог оборвать провод, при этом возникла искра, которая быстро привела к пожару. При этом не установлено, когда именно произошел обрыв провода.

Масштабный пожар «Палисейдс» мог вырасти из пожара из-за фейерверков в новогоднюю ночь. Расследование Washington Post показало, что возгорание 7 января началось в непосредственной близости от места пожара, который 1 января был локализован специалистами. Пожарная служба обещала контролировать ситуацию, чтобы пожар не вспыхнул вновь – такое весьма вероятно в сухую и ветреную погоду. Дефицит кадров мог помешать планам пожарных, локализованное возгорание могли упустить из виду.

Пятой причиной пожаров в Калифорнии называют некомпетентность местных властей, нехватку кадров и оборудования в пожарных частях. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс подверглась критике за недостаточные меры по проведению эвакуации горящих жителей, за несоблюдение мер пожарной безопасности и сокращение бюджета Пожарного управления округа.

Сюда же можно отнести нехватку воды – чиновники не сразу раскрыли информацию о том, что главное водохранилище Калифорнии пустует. Водохранилище Санта-Инес находится в самом пострадавшем районе Пасифик-Палисейдс и закрыто из-за ремонта, который планировалось завершить в феврале 2025 года, выяснили в издании Los Angeles Times.

Лос-Анджелес в огне: ситуация на сегодня

В пожарах погибли по крайней мере 24 человека. Опознать их пока не удалось. Сгорело более 12,3 тыс строений, в том числе роскошные виллы кинозвезд.

Изначально сообщалось о том, что очагов пожаров в Калифорнии несколько, их число меняется: Палисейдс, Итон, Херст, Лидия, Кеннет, Вудли, Оливас, Сансет.

К настоящему времени пожар на Голливудских холмах («Сансет») ликвидирован, локализованы пожары «Вудли» и «Оливас».

Продолжается борьба с небольшими пожарами «Лидия» в северном районе Актон, «Кеннет», возникший накануне к северу от Палисейдс.

Пожар «Херст» в долине Сан-Фернандо взят под контроль на 89%.

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Самыми разрушительными и смертоносными стали пожары «Итон» и «Палисейдс». Эти возгорания настолько крупные, что их видно из космоса.

Пожар в районе Пасифик-Палисейдс – единственный из пожаров, возникший на побережье. Именно здесь горят дорогие особняки, построенные между городами Санта-Моника и Малибу. Огонь прошел 96 кв км, погибли 8 человек.

Пожар «Итон» – второй по величине, он раскинулся к северу от Пасадены и охватил не столько дорогие кварталы, как «Палисейдс». Этот пожар унес уже 16 жизней, выгорело 57 кв км. «Итон» взят под контроль на 27%.

В ближайшее время улучшения ситуации с пожарами в США ждать не стоит, напротив, пожар «Палисейдс» может распространиться на фешенебельные районы Брентвуд и Бель-Эйр, а «Херст» захватить густонаселенные части долины Сан-Фернандо. Причина в усилении ветра.

«К сожалению, с сегодняшнего дня и до среды мы возвращаемся к режиму "красного флага" с потенциальными катастрофическими порывами ветра, пик которых ожидается во вторник»

– глава пожарной охраны Пасадены Чед Огастин

Пожарным Калифорнии помогают в борьбе с бедствием бригады из восьми других штатов, также на помощь прибыли пожарные из Мексики и Канады.

В случае, если погода в Калифорнии вскоре не изменится, распространение огня, из-за сухой ветреной погоды, продолжится, а ущерб, который уже превышает $50 млрд, возрастет.