Вестник Кавказа

Пожар в Лос-Анджелесе: схвачен возможный поджигатель

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Калифорнийские правоохранители задержали мужчину, который предположительно стал виновником мощнейшего пожара в Лос-Анджелесе, совершив поджог.

Причиной страшных лесных пожаров в Лос-Анджелесе мог стать поджог, причем подозреваемый в нем уже задержан, рассказали в полиции.

Как сообщает телеканал NewsNation, в полицейском департаменте подтвердили, что расследуют уголовное дело о поджоге, предполагаемый поджигатель уже задержан. Схватить его помогли полицейским местные жители. Суд может приговорить его к наказанию вплоть до пожизненного лишения свободы.

Почему горит Лос-Анджелес?

Ранее сообщалось, что к невиданным ранее масштабам катастрофы привело сочетание неблагополучных природных факторов: необыкновенно сухой зимы и аномально сильного в этом году ветра сантана. Небольшое возгорание в таких условиях могло мгновенно превратиться в разрушительный пожар.

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