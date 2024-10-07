Вестник Кавказа

Катастрофа в Америке: почему горит Лос-Анджелес?

Рина Фельдман
Катастрофа в Америке: почему горит Лос-Анджелес?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
7 января в округе Лос-Анджелес, Калифорния, начались сразу несколько природных пожаров. В результате, десятки тысяч жителей были эвакуированы, несколько человек погибло, а ущерб, нанесенный окружающей среде и собственности оценивается в миллиарды долларов. Почему горит Лос-Анджелес, кто виноват в пожарах и что будет дальше - рассказываем в этом материале.

Что случилось в Лос-Анджелесе?

Начиная со вторника, 7 января, округ Лос-Анджелес охвачен огнем: прямо сейчас 5 природных пожаров разной степени интенсивности угрожают жителям северных, восточных и западных районов. По состоянию на четверг, тысячи домовладений и других сооружений были сожжены дотла, около 135 тысяч человек были эвакуированы, как минимум 5 жителей Лос-Анджелеса погибли. Электричество и водоснабжение  отключены для сотен тысяч человек, проживающих в районах, охваченных огнем. В настоящий момент 7,5 тысяч пожарных и 1200 единиц спецтехники привлечены для тушения пожара на юге штата Калифорния. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе 

К утру четверга площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе составила почти 120 квадратных километров. Предупреждение о возможной эвакуации сохраняется для 200 тысяч жителей округа. 

Знаменитые Голливудские холмы были охвачены огнём более суток, но к четвергу их удалось потушить с помощью вертолётов. В огне также оказались дома ряда голливудских звёзд в районе города Малибу.

Самые масштабные из пяти пожаров - это пожар в районе Палисейдс на западе округа, и пожар Итон в Алтадине на востоке. 

© Фото: Андрей Бобровский/Creative Commons Attribution 3.0

Почему горит Лос-Анджелес?

Крупные природные пожары не редкость для штата Калифорния, расположенного на тихоокеанском побережье США. Однако нынешние пожары, охватившие Лос-Анджелес, уже вошли в 10ку самых катастрофических по площади возгорания. Согласно официальным заявлениям, причина сегодняшних пожаров на Западе Америки - сильный ветер и предшествовавшая им засуха: обычно декабрь-январь на западном  побережье Америки гораздо влажнее, чем в 2024-2025 годах. Накануне пожаров синоптики предупреждали, что порывы ветра Санта-Ана (Сантана), который типичен для Калифорнии в осенне-зимний период, будут достигать 100 км/час и даже более 120 км/ч в горных районах. Так и случилось: ветра, дующие в направлении побережья, привели к распространению лесных пожаров, которые, вероятнее всего, начались по вине человека. Во вторник и среду ветер осложнял работу пожарных, а также вертолётов, привлечённых для тушения. В четверг погодные условия улучшились, однако угроза дальнейшего распространения возгорания сохраняется. 

© Фото: Андрей Бобровский/Creative Commons Attribution 3.0

Как помогают пострадавшим в пожарах?

Жителей Лос-Анджелеса, которым пришлось эвакуироваться из-за природной катастрофы, размещают в отелях, гостиницах и специальных центрах. Власти округа, а также благотворительные организации и группы обеспечивают пострадавших едой, водой и необходимыми вещами. Был также открыт сбор средств для помощи тем, кто остался без жилья. 

Что говорят жители Лос-Анджелеса?

Оказавшиеся во власти стихийного бедствия жители Лос-Анджелеса критикуют мэра, Карен Басс, в том числе и в соцсетях, за недостаточные меры по организации эвакуации жителей районов, охваченных огнем, несоблюдение мер пожарной безопасности, а также сокращение бюджета Пожарного управления округа. Сама Басс, когда начался пожар, находилась с визитом в Гане. 

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России

Что говорит Трамп о пожарах в Лос-Анджелесе?

Избранный президент США Дональд Трамп призывает Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии с 2019 года, уйти в отставку из-за катастрофических пожаров. По мнению нового американского президента, именно Ньюсом виноват в том, что ”один из лучших и самых красивых районов Америки” сожжен дотла. 

Что будет с Лос-Анджелесом?

Мэр города Карен Басс обещает отстроить Лос-Анджелес и сделать его еще лучше, чем прежде, однако затраты на восстановление пострадавших районов округа будут колоссальными. По одной из оценок, нанесённый пожарами ущерб уже превышает $50 млрд. Страховое управление инвестиционного банка J.P. Morgan подсчитало, что страховым компаниям придется выплатить как минимум $10 млрд своим клиентам, что усугубит продолжающийся кризис индустрии на фоне природных бедствий, периодических обрушивающихся на США.  Уходящий президент США,  Джо Байден, пообещал выделить средства на борьбу с последствиями пожара из федерального бюджета, однако будет ли их достаточно, пока неизвестно. Более того, неясно, когда пожары будут потушены: синоптики прогнозируют очередное усиление Сантаны в ночь с четверга на пятницу, в связи с чем не исключено увеличение площади возгорания отдельных районов округа Лос-Анджелес. 

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