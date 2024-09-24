Пожары придут в СКФО и на Юг России

На Северном Кавказе и юге России прогнозируют высокий класс пожарной опасности. Синоптик Роман Вильфанд считает, что дожди не смогут снизить пожароопасность.

В Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также юго-востоке Приволжского федерального округа объявлена повышенная пожароопасность.

"Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Северо-Кавказском, Южном федеральных округах и на самом юго-востоке Приволжского федерального округа. То есть высокая температура и дефицит осадков"

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Северо-Кавказский и Южный федеральные округа известны своим разнообразным климатом. Однако в летний период температуры могут достигать критических значений, что ведет к быстрому высыханию растительности. Например, республика Ставрополь в этом отношении может служить ярким примером, где летние температуры фиксируются на уровне 35-40 градусов.

Наряду с климатическими условиями, значительную роль в возникновении лесных пожаров играет человеческая деятельность. Пикники, неосторожное обращение с огнем и несанкционированные сжигания трав — все это существенно увеличивает уровень угрозы. По данным МЧС, основная часть возгораний происходит именно по вине человека.

На фоне ожидаемого повышения класса пожарной опасности следует отметить, что дожди, которые пройдут в некоторых регионах, не смогут кардинально изменить ситуацию.

Прогнозы метеорологов свидетельствуют о том, что дожди, которые ожидаются в ряде районов, будут фрагментарными. Это означает, что, несмотря на осадки, некоторые участки могут оставаться без влаги. Исходя из этого, важно понимать, что дожди не снимут пожароопасность и не освободят население от обязательных мер предосторожности.