Пожары придут в СКФО и на Юг России

В Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также юго-востоке Приволжского федерального округа объявлена повышенная пожароопасность.
"Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Северо-Кавказском, Южном федеральных округах и на самом юго-востоке Приволжского федерального округа. То есть высокая температура и дефицит осадков"
– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Северо-Кавказский и Южный федеральные округа известны своим разнообразным климатом. Однако в летний период температуры могут достигать критических значений, что ведет к быстрому высыханию растительности. Например, республика Ставрополь в этом отношении может служить ярким примером, где летние температуры фиксируются на уровне 35-40 градусов.
Наряду с климатическими условиями, значительную роль в возникновении лесных пожаров играет человеческая деятельность. Пикники, неосторожное обращение с огнем и несанкционированные сжигания трав — все это существенно увеличивает уровень угрозы. По данным МЧС, основная часть возгораний происходит именно по вине человека.
На фоне ожидаемого повышения класса пожарной опасности следует отметить, что дожди, которые пройдут в некоторых регионах, не смогут кардинально изменить ситуацию.
Прогнозы метеорологов свидетельствуют о том, что дожди, которые ожидаются в ряде районов, будут фрагментарными. Это означает, что, несмотря на осадки, некоторые участки могут оставаться без влаги. Исходя из этого, важно понимать, что дожди не снимут пожароопасность и не освободят население от обязательных мер предосторожности.